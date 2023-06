Corinne Cahen: «Je suis émue de quitter mon ministère»

Corinne Cahen, ministre de la Famille, de l'Intégration et de la Grande Région: Je n’ai pas changé d’avis, je suis d’ailleurs en train de ranger mon bureau. J’ai donné ma démission aujourd’hui (lundi) au Premier ministre, qui l’a acceptée. J’attends le rendez-vous avec le Grand-Duc, qui devrait avoir lieu cette semaine.

J’ai plus qu’un pincement au cœur, je suis secouée et vraiment très émue. Je quitte une super équipe, qui fait un travail formidable depuis dix ans. Nous avons tout fait pour lutter contre l’exclusion, aider les sans-abris et favoriser le vivre-ensemble.