Robin Wright : «Je suis enfin une femme épanouie»

À 47 ans, l'actrice américaine est persuadée d'avoir trouvé l'homme de sa vie en la personne de Ben Foster, de 14 ans son cadet.

Divorcée de Sean Penn en 2010, Robin Wright a retrouvé l'amour dans les bras d'un autre comédien, Ben Foster. Dans une interview au magazine Gala, la star ne tarit pas d'éloges sur celui qui est son petit ami depuis deux ans. L'actrice de 47 ans, «très amoureuse», estime que son homme est «absolument merveilleux. Grâce à lui, je me sens beaucoup plus en sécurité avec les autres et avec moi-même. Je sais que je n’ai plus rien à craindre et que tout va aller». Les deux tourtereaux se sont rencontrés il y a cinq ou six ans pendant le tournage du film «Rampart».