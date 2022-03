Silvio Berlusconi : «Je suis étranger aux faits qui me sont contestés»

Le Cavaliere a proclamé vendredi son innocence devant la cour d'appel de Milan dans le cadre du procès Mediaset, où l'ex-chef du gouvernement italien est accusé de fraude fiscale.

«Je suis totalement étranger aux faits qui me sont contestés», a déclaré devant la cour, le Cavaliere, condamné le 26 octobre en première instance à quatre ans de prison, immédiatement ramenés à un an en vertu d'une loi d'amnistie. Silvio Berlusconi est accusé d'avoir artificiellement gonflé le prix des droits de diffusion de films, achetés par des sociétés écrans lui appartenant, lors de leur revente à son empire audiovisuel Mediaset.

Le groupe aurait ainsi constitué des caisses noires à l'étranger et réduit ses bénéfices en Italie pour payer moins d'impôts. «Durant la période 2002/2003, j'étais président du Conseil et je ne me suis jamais occupé de droits de diffusion», s'est défendu M. Berlusconi.