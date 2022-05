Hilary Duff : «Je suis fière de mon corps»

Nue en couverture de «Women’s Health», l’actrice américaine Hilary Duff affiche une grande confiance en elle.

Sculpturale en couverture du nouveau numéro de «Women’s Health», Hilary Duff a posé en tenue d’Ève sans la moindre hésitation. Il faut dire qu’à 34 ans, l’actrice et chanteuse se sent particulièrement bien dans sa peau. «Je suis fière de mon corps. Je suis fière qu’il m’ait donné trois enfants. Je suis arrivée à un stade où je suis sereine par rapport à ce que mon physique a traversé», confie l’Américaine au magazine . Hilary a tout de même précisé qu’elle avait été mise en valeur lors de ce shooting: «Je veux aussi que les gens sachent qu’un maquilleur était là pour sublimer tout mon corps et qu’une autre personne m’a fait prendre la position la plus flatteuse possible.»

Si elle entretient son physique en faisant du sport et en mangeant sainement, la star fait surtout particulièrement attention à son mental en faisant régulièrement de la méditation. «On se crève le cul pour être en forme et sculpter nos corps. On se fait des soins du visage, des injections de botox, on soigne nos cheveux, nos cils et tout ce bordel, dit-elle. Mais ce que je veux, c’est travailler ce qu’il y a l’intérieur de moi. C’est la partie la plus importante du système.»