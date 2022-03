Marianne James : «Je suis fière de n’avoir encore rien refait sur mon visage»

La jurée de «La France a un incroyable talent», Marianne James, assume son physique au naturel, malgré le poids des années.

Connue pour son franc-parler, Marianne James s’est toujours assumée telle qu’elle est, avec son poids et ses formes voluptueuses. Avec le temps qui passe, la jurée de «La France a un incroyable talent», sur M6, ne craint pas non plus d’avoir des rides. «Je suis très fière d’avoir 60 ans et de n’avoir encore rien refait sur mon visage. Je suis totalement d’origine», assure la Française au magazine Entre Nous.