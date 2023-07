Dr Sex: «Je suis fou de jalousie quand ma copine sort de son côté!»

Ben a conscience d'être jaloux et du fait que ce sentiment pèse toujours plus sur sa relation. Il aimerait y remédier, mais ne sait pas par où commencer.

Ben est extrêmement jaloux quand sa petite amie sort sans lui, bien qu'elle ne lui ait jamais été infidèle. Unsplash/Jason Blackeye

Question de Ben (28 ans) à Dr Sex

Réponse de Dr Sex

Cher Ben,

Pour les personnes concernées, la jalousie maladive et le manque de confiance peuvent être très douloureux à vivre et détruire une relation. Il est donc important de mettre au jour les comportements qui s’y rapportent et de prendre conscience des causes.

Dans ce genre de situation, il est très fréquent de se mentir à soi-même. Certaines personnes croient, par exemple, que la peur de perdre l’autre et la jalousie sont indissociables du sentiment amoureux, et sont à la relation d’amour ce que le sel est à la soupe. Elles pensent que c’est la preuve que l’autre est important à leurs yeux. Or, il est tout à fait possible de former un couple sans éprouver ces émotions négatives!

Il est important que la personne en proie à la jalousie assume pleinement la responsabilité de ces sentiments. Car tant qu’on se place en position de «victime», on est tenté de chercher la solution auprès du «coupable», c’est-à-dire dans le monde extérieur, ce qui empêche de trouver une vraie solution.

Le sentiment et le degré de jalousie ou de manque de confiance dépendent largement des relations du passé, c’est-à-dire de l’enfance et de l’adolescence d’un individu ainsi que de la manière dont ce dernier vit son rapport aux autres, caractérisé dans un premier temps par une très grande dépendance et quelles traces ces expériences ont laissé derrière elles.

Tu sembles avoir vécu des moments difficiles et des ruptures. C’est pourquoi je te conseille de te faire aider par un spécialiste. Il serait judicieux d’analyser tes expériences et de développer de nouveaux schémas comportementaux. Bon courage!

