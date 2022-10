Compte piraté : «Je suis gay»: une publication de Casillas déclenche un tollé

«Compte hacké. Heureusement, tout est rentré dans l'ordre. Pardon à tous mes followers. Et, évidemment, toutes mes excuses à la communauté LGBT», a réagi Casillas (41 ans) dimanche après-midi, après avoir supprimé le message précédent. Dans la journée, le message suivant avait été publié sur son compte Twitter: «J'espère que vous me respecterez: je suis gay».

Iker Casillas, ancien gardien vedette du Real Madrid et de la sélection espagnole, est une figure incontournable du sport espagnol depuis le triplé historique Euro-Mondial-Euro réussi par la «Roja» entre 2008 et 2012.

«C'est désolant»

«Iker Casillas et Carles Puyol qui blaguent et s'amusent sur le sujet du coming-out dans le football, c'est désolant. C'est un passage difficile que n'importe quelle personne de la communauté LGBTQ+ doit traverser. Voir mes modèles et des légendes de ce sport s'amuser du coming-out et de ma communauté c'est au-delà de l'irrespect», a écrit Cavallo.