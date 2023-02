Profs en colère à Lisbonne : «Je suis inquiète pour l'avenir de l'école au Portugal»

«Il s'agit probablement de la plus grande manifestation de professeurs» au Portugal, s'est félicité Mario Nogueira, secrétaire général de la FENPROF. «Respect», «non à la précarité!», «en lutte»: pouvait-on lire sur les pancartes et les affiches brandies par les manifestants venus de l'ensemble du pays. «Nous sommes révoltés», confie Augusto Figueiredo, un professeur de technologie à Rio Maior, à une centaine de kilomètres au nord de Lisbonne.

Série de manifestations et de grèves

Les professeurs, qui dénoncent également le manque d'attractivité d'une profession vieillissante, réclament aussi une amélioration des modalités de titularisation et de la progression de leurs carrières, ainsi que le rattrapage des salaires sur une période de plus de six ans gelée au moment de la crise financière de 2008. «Ce temps de travail doit être reconnu», affirme Maria da Luz Ribeiro, une professeur d'anglais, âgée de 68 ans, qui s'inquiète pour «l'avenir des professeurs et de l'école au Portugal».