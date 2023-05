Élections en Thaïlande: «Je suis le prochain Premier ministre de la Thaïlande»

Parlamentswahl in Thailand

Pita a revendiqué la victoire de son mouvement progressiste, qui devance Pheu Thai, l'autre force de l'opposition, avec lequel il veut former une coalition pour accéder au pouvoir et succéder au gouvernement pro-armée. «Je suis Pita Limjaroenrat, le prochain Premier ministre de la Thaïlande», a lancé le candidat réformateur âgé de 42 ans, lors d'une conférence de presse à Bangkok.

«Nous sommes prêts à former un gouvernement», a-t-il insisté, promettant d'être «un Premier ministre pour tout le monde». Il a indiqué avoir parlé avec Paetongtarn Shinawatra, son homologue de Pheu Thai, pour former une coalition de six partis qui rassemblerait 309 des 500 sièges de la Chambre basse.