«Je suis les fesses de Kylie, les seins de Britney et le ventre de Christina»

Les plus grandes stars misent énormément sur leur physique. Et quand Photoshop n’est pas de la partie, Rachael Carr n’est jamais loin.

Surnommée «The Body», Rachael Carr serait la doublure de mégastars comme Britney Spears, Christina Aguilera ou Kylie Minogue. C'est du moins selon ce qu’elle a déclaré au quotidien britannique Daily Mail. Il est évident que ses propos risquent de ne pas être confirmés par les stars en question. «Les trois dernières années, j’ai travaillé comme doublure de stars et j’ai vu des parties de mon corps ‘volées’ par les plus grandes célébrités féminines du monde», explique Rachael Carr. La jeune femme affirme avoir été «les fesses de Kylie, les seins de Britney et le ventre de Christina».

Rachael Carr affirme également avoir passé deux semaines à Acapulco avec Kylie Minogue, pour tourner un spot de H&M. «Elle est facile à vivre et travaille toujours avec les mêmes personnes, c’est comme une famille», précise la jeune femme avant de continuer : «C’est la célébrité avec laquelle je préfère travailler et c’est aussi celle qui est la plus proche de moi au niveau des proportions corporelles».

Voici la publicité «H&M» en question:

L’année passée, Rachael Carr raconte avoir prêté son corps à la publicité «Here To Stay» que Christina Aguilera a réalisée pour Pepsi. La chanteuse y voyage en Grande-Bretagne, en Amérique et en République Tchèque. «Je me suis déplacée alors que Christina a tourné dans un studio aux États-Unis», précise-t-elle.

Voici la publicité de Christina Aguilera:

Rachael Carr a dû travailler pour obtenir sa silhouette de rêve. «Mon corps est splendide. Mais il nécessite de régulières remises à neuf. J’ai fait deux opérations sur ma poitrine et j’ai fait ‘resculpter’ mes fesses. Ce serait vraiment difficile de survivre dans ce milieu sans cela, surtout quand toutes les stars le font».