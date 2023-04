Luc Frieden «Je suis loin d'être un homme distant»

La séquence du 3 avril

Luc Frieden a été élu tête de liste CSV à l'unanimité. «Cela me donne beaucoup d'énergie», confie-t-il. L'ex-ministre des Finances (1998-2013), de la Justice (1998-2009) et de la Défense (2004-2006), qui était récemment président du conseil d'aministration de la BIL, pense avoir été désigné grâce à son expérience du public et du privé. «Le fait d'avoir été en retrait de la scène politique est positif, ajoute le natif d'Esch-sur-Alzette. Cela m'a permis de développer de nouvelles idées».