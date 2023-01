Dr Sex: «Je suis obligé de penser à des femmes plus mûres pour atteindre l’orgasme!»

Julia doit penser à des femmes plus mûres pour atteindre l'orgasme (image symbole) Unsplash/Will Swan

Question de Julian (22 ans) à Dr Sex

Réponse de Dr Sex

Cher Julian,

La normalité est un grand mot qui peut prendre plusieurs sens et qui s’applique à plusieurs domaines. De nombreux individus et groupes l’utilisent pour donner du poids à leurs désirs ou pour distinguer ce qui est apparemment juste de ce qui ne l’est pas.

C'est un terme qui est aussi fréquemment utilisé dans le domaine de la sexualité humaine, bien que les spécialistes s'accordent à dire que la normalité n'existe pas vraiment. Seuls quelques comportements ou préférences sont considérés comme des troubles ou des maladies. Ton fantasme n'en fait assurément pas partie.

Je suppose que ta préférence est passagère et qu’elle est essentiellement liée au fait que tu as orienté ta consommation de pornographie vers des femmes plus âgées. En d’autres termes, tu as, au fil du temps, associé ton excitation à cette forme de stimulus.

Accorder de la place aux femmes plus jeunes dans les fantasmes

Il me paraît donc important de confronter ton système neuronal à d’autres formes de stimuli visuels, sexuels et d’accorder aussi de la place à des femmes plus jeunes dans tes fantasmes. Il pourrait également être judicieux de renoncer complètement à la pornographie pendant un temps et de laisser le calme s’installer dans tes pensées et dans ton système nerveux.

Une dernière chose pour finir: il est évident qu’à 22 ans, tu t’orientes vers des femmes qui se trouvent dans une autre phase de leur vie, plus mûres. L’inconnu et l’inaccessible sont plus attirants que ce que l’on côtoie en permanence au quotidien.

Mais n’oublie pas qu’il y a un temps pour tout. Il se peut que dans quelques années, ce soit l’inverse et que tu sois alors attiré par des femmes plus jeunes en tant qu’homme mûr, notamment parce que tu penses avoir raté quelque chose dans tes jeunes années. Bon courage!