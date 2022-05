Milla Jasmine : «Je suis passée de stripteaseuse à une femme qui mange de la merde»

La starlette Milla Jasmine en a marre que l’on raconte qu’elle s’est adonnée à la scatophilie.

«Plusieurs procédures sont en cours envers les personnes qui contribuent à salir ma réputation», a averti la trentenaire qui est revenue sur la genèse de cette rumeur. Selon elle, tout est parti il y a longtemps d’une personne qui ne l’appréciait pas lorsqu’elle vivait aux États-Unis et travaillait comme stripteaseuse. «Elle a inventé et écrit dans un blog que j’avais rencontré un certain Peter et que, pour 20 000 dollars, j’ai léché des toilettes. Elle voulait ternir ma réputation», a-t-elle raconté. À l’époque, Milla Jasmine n’a pas voulu réagir, pour ne pas donner de crédit aux propos de son accusatrice.