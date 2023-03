Cyrus Neshvad: C’est une petite déception, car nous étions donnés favoris ces derniers jours, et on est passés a priori à quelques votes de l’Oscar. Mais je suis plus déçu pour le Luxembourg que pour moi.

Le plus important est d’avoir pu parler de la situation des femmes iraniennes. J’ai aussi pu nouer beaucoup de contacts, dont Alfonso Cuarón. Steven Spielberg en personne est venu me voir, pour me dire que mon film était son favori. Et la soirée des Oscars était très conviviale.