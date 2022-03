Peter : «Je suis plutôt optimiste!»

Une semaine d´essai. Après quelques jours d´absence à cause de ma blessure à la cheville j´ai essayé de faire une sortie longue. J´ai couru une heure sans aucun problème mais puis j´ai ressenti une vive douleur dans mon cou-de-pied droit. C’était samedi soir et j´étais tout seul dans la forêt, j´ai dû marcher plusieurs kilomètres jusqu´à la maison.

J´ai été obligé de manquer un entraînement, mais jeudi dernier j´ai réessayé de courir sur piste d´athlé. C´était un entraînement où on a tout donné, mais après cet effort, j´avais mal à la cuisse. On a encore deux semaines et la plupart de l’équipe a des peines et petits bobos. J´ai hâte de m’amuser avec eux parce que le plus important c´est que nous soyons ensemble. On espère soigner les bobos d´entraînement dans l´eau thermale de Mondorf.