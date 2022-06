Luxembourg : Je suis positif au Covid-19 ou cas contact: que faire?

Je suis cas contact.

J'ai un autotest positif.

Il faut le faire confirmer par un test PCR ou antigénique certifié et s'isoler dix jours. Cette durée va être réduite à sept jours. L'isolement peut s'achever plus tôt, si deux autotests sont négatifs à au moins 24 heures d'intervalle.

Où me faire tester?

À l'aéroport (sur inscription), au LNS (avec ordonnance et rendez-vous), en pharmacie, en laboratoire (tests payants sans ordonnance).

Où se faire vacciner?

Il est possible de se faire vacciner et de recevoir sa dose booster au Hall Victor-Hugo (avec ou sans rendez-vous jusqu'à samedi), en prenant rendez-vous dans un cabinet médical ou en pharmacie (liste sur covid19.lu), ou en se rendant au Impf-Bus (dates et lieux sur covid19.lu).