Edinson Cavani : «Je suis prêt à recevoir les critiques»

L'attaquant uruguayen, auteur d'un modeste début de saison avec le PSG, explique que «sa situation est particulière» à Paris.

«Je vais bien, promet l'attaquant uruguayen dans un entretien au quotidien français Le Parisien/Aujourd'hui en France . Il y a eu un moment difficile, mais pas seulement pour moi, pour l'équipe. Les résultats n'étaient pas au rendez-vous». Concernant les critiques entendues ces dernières semaines, l'ancien joueur de Palerme et Naples prévient: «Je suis prêt à recevoir des critiques (...) J'assume ma responsabilité et je fais tout pour retourner la situation. Mais il faut juger en général et pas seulement certains footballeurs».

Et d'expliquer: «Ma situation est un peu particulière. Je respecte les décisions du club et de l'entraîneur, mais j'ai la caractéristique de pouvoir jouer à différents postes et de pouvoir accomplir différentes missions. Je dois donc être fort dans ma tête et me dire qu'une fois je vais jouer à un poste et la fois d'après à un autre. C'est ce qui rend ma situation particulière, mais je travaille pour m'adapter».