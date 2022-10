Cali: «Je suis ravi de revenir au Luxembourg»

L’essentiel: On vous avait laissé en juin 2021 à Dudelange avec un concert explosif.

Cali: Oui, je me souviens, j’avais adoré ce concert. Les jauges étaient alors limitées partout, avec les mesures sanitaires, mais là, c’était particulièrement bien organisé. Ça ressemblait à un concert.

Vous disiez avoir traversé une période difficile. Ce retour du live fut comme un retour à la vie?

Un retour à la vie, oui, mais je fais partie, avec mon groupe, de ceux qui ont pu continuer à jouer. On est passés par des trous de souris. On a pu faire 80 shows pendant cette période, jusqu’au moment tout s’est réouvert, et ensuite je suis parti avec le «Cowboy».

Ce nouveau show est plus intimiste. Vous appréciez cette alternance, en groupe et en solo?

Oui, l’été dernier, nous avons fait une tournée en groupe sur les festivals. C’était très rock, j’avais le guitariste de Mylène Farmer, le bassiste de Peter Doherty, le batteur de Louis Bertignac et le claviériste de Paul Personne, ça allumait bien! Et j’apprécie particulièrement ce nouveau spectacle, qui allie mes deux passions, la chanson et le théâtre. Je suis sur un banc, qui est à moi, c’est mon ami. A côté d’un réverbère, je suis un clochard céleste qui dort, et dit en se réveillant «avant j’étais chanteur». C’est une bulle poétique hors réalité, qui me permet de raconter des bêtises et de jouer mes chansons guitare/voix, à l’os. Comme lors de leur création.

Vous restez fidèle à Dudelange.

Je suis très heureux de le partager dans cette salle qui est pour moi un porte bonheur, et que j’apprécie vraiment. Vous avez la chance d’avoir cet outil culturel. Je suis ravi de revenir au Luxembourg!

D’où vient le titre du spectacle, «Ne faites jamais confiance à un cowboy»?

En fait, ça vient d’une passion musicale pour U2, et Bono a souvent signé des autographes «Never trust a cow-boy». Dans le cow-boy, j’aime le côté solitaire, qui va de ville en ville, sur son cheval et dort à la belle étoile. Mais pour ceux qui ont vu le spectacle, je suis plus un indien.

Vous y interprétez vos classiques, ainsi que de nouveaux morceaux…

C’est particulier, car mon nouvel album «Ces jours qu’on a presque oubliés – Vol . 1»? sort vendredi et samedi je suis chez vous. Je joue quelques chansons du disque, et elles correspondent bien car cet album est à l’os, très organique et pur. Comme un retour aux sources à mes inspirations, Johnny Cash, «Nebraska» de Springsteen ou Bob Dylan, avec des mots très personnels, des confessions, une introspection. Sur le disque, on retrouve Steve Wickham, le violonniste des Waterboys. Ces chansons, c’est comme ça que je les ai enregistrées, en une seule prise.

Comment va se passer la suite de la tournée?

J’aime l’idée de ne pas trop savoir. Je sais que je vais faire des dates avec un orchestre philharmonique, du piano/voix, le 21 novembre je joue à Paris avec mon groupe et Steve Wickham. J’espère que John Rech me fera l’honneur de venir chanter avec moi car nos voix se marient bien. Pour moi, l’important est d’aller sur la route, de croiser des gens. Le héros, ce n’est pas le chanteur mais les chansons.

Le disque est aussi traversé de sonorités irlandaises et espagnoles.