Lady Gaga : «Je suis seule et malheureuse»

Le succès ne fait pas tout: la chanteuse a beau cartonner avec sa tournée mondiale, le vide ronge son quotidien.

«Je suis seule et célibataire. Personne ne supporterait ma folie.» Invitée dans un récent talk-show britannique, Lady Gaga est revenue sur son célibat et la solitude qui l’entoure. «Avec ma tournée, je n’ai pas le temps de rencontrer quelqu’un. Eh oui! même Lady Gaga peut avoir une vie chaste», s’est exclamée la chanteuse de 23 ans.

«Je suis exclue de l’industrie musicale, je n’ai aucun ami dans le milieu. Je me sens complètement en-dehors du monde des célébrités. On ne me voit jamais traîner dans les soirées ou les boîtes de nuit.» Mais l’artiste ne compte pas changer pour autant son style vestimentaire. «Je préférerais mourir plutôt que de laisser mes fans me voir sans talons aux pieds. Je n’abandonnerais mes perruques pour rien au monde.»