«Je suis simplement une ouvrière qui prend ses propres décisions»

«Le bouche à oreille fonctionne très très bien» alors la couturière ne sait plus où donner de la tête, mais c'est avec des yeux pétillants qu'elle déhousse une robe de mariée qu'elle a confectionnée de ses mains. «J'ai ajouté du tulle, du tulle et encore du tulle», s'exclame-t-elle, ajoutant qu'elle avait même dû découdre le bustier pour tout réassembler ensuite.

«C'était le moment de faire le grand saut»

«C'est la pleine saison des mariages, des communions et c'est vrai qu'un peu d'aide ne serait pas du luxe», explique cette maman de trois enfants. Elle cherche d'ailleurs à recruter une personne à mi-temps pour l'épauler, «surtout pour faire les retouches». En attendant de trouver la perle rare, Isabel travaille d'arrache-pied, ne se paie pas encore de salaire correct et rapporte des ourlets à faire à la maison, «devant la télé». «Je savais que ça ne serait pas facile au début et je ne me plains pas, je l'ai voulu et je ne regrette pas mon choix», indique-t-elle.