Robbie Williams : «Je suis terrifié à l’idée d’être un mauvais père»

Le chanteur britannique a peur de rater l’éducation de sa fille Theodora, âgée de 1 an. Du coup, le jeune père de famille la met sur un piédestal.

Williams revient avec un nouvel album, «Swings Both Ways», en vente le 18 novembre. Papa attentionné, l'artiste nous parle de sa petite fille Theodora et de sa relation avec son ex-collègue Gary Barlow des Take That.

Maintenant que vous êtes papa, quels conseils donneriez-vous à d’autres pères?

Robbie Williams: Je ne sais pas si je suis bien placé pour donner des conseils. J’essaie d’être un bon père et je suis terrifié à l’idée de ne pas être à la hauteur parce que j’ai fait beaucoup de reproches à mes parents. A présent, j’ai une petite fille et je me rends compte que c’est une énorme responsabilité. Mon conseil? Ne dites jamais non. Quand votre enfant vous demande de faire quelque chose, obéissez!

Quelle serait votre réaction si, dans quelques années, elle ramenait à la maison un garçon comme vous?

Ça dépend de son âge. Si elle ramène un mec comme moi quand j’avais 32 ans, elle n’a pas de souci à se faire. Si elle débarque avec un mec comme moi à 22 ans, il va se faire tabasser!

Qu’est-ce que le mariage et la paternité ont changé en vous?

Je suis moins irresponsable. Ma fille mérite mieux que ça. J’ai arrêté de fumer et je n’ai pas bu une goutte d’alcool pendant toute ma tournée estivale à cause d’elle. Ça m’a d’ailleurs profité: mon public s’est éclaté et moi aussi. Maintenant, ma vie a un sens. Quand on flotte sans aucune attache, on se demande parfois à quoi ça sert.

Votre nouvel album était censé sortir le même jour que celui de Gary Barlow. Vous l’avez fait volontairement?

Non. Lorsque j’ai réalisé que nos albums allaient sortir le même jour, j’ai appelé Gary. Je lui ai dit que c’était une occasion géniale parce que ça allait faire parler les gens et les encourager à acheter nos disques. Mais il n’a pas trouvée l’idée marrante.

Cela aurait été un peu comme Oasis contre Blur il y a 20 ans…

Exactement mais évidemment pas au même niveau. C’est dommage que Gary n’ait pas voulu parce qu’il a le vent en poupe et des millions de fans qui le suivent dans l’émission X Factor. Il y aurait eu toutes les chances qu’il me batte à pleines coutures. Mais bon, je suis juste un peu plus casse-cou que lui. Gary cache toujours son jeu et excelle dans l’art de composer des chansons et de se positionner dans la presse

Vous agace-t-il encore, comme il y a une dizaine d’années?

Non, ce qui m’agaçait chez lui c’est qu’il était un con à l’époque! Non, je plaisante ! J’adore Gary et je n’ai aucun problème avec lui.