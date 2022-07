Basketteuse arrêtée en Russie : «Je suis terrifiée à l’idée d’être ici pour toujours»

La star américaine du basket féminin Brittney Griner a demandé lundi, à son président Joe Biden, de tout faire pour la libérer de la prison russe où elle est incarcérée depuis février.

«Ma femme me manque! Ma famille me manque! Mes coéquipières me manquent!»

«J’ai voté pour la première fois en 2020 et j’ai voté pour vous, ajoute la basketteuse âgée de 31 ans. Je crois en vous. J’ai encore tant de choses à accomplir avec ma liberté que vous pouvez m’aider à retrouver.» «Ma femme me manque! Ma famille me manque! Mes coéquipières me manquent! Cela me détruit de savoir qu’ils souffrent tant en ce moment. Je vous suis reconnaissante pour tout ce que vous pouvez faire en ce moment pour me ramener à la maison», implore-t-elle.