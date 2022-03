Alizée se confie : «Je suis tombée enceinte très jeune»

La chanteuse corse se confie pour la première fois sur sa vie de maman et sur sa rupture avec le père de sa fille, Jérémy Chatelain.

Annily fêtera bientôt ses 9 ans. Avec elle, Alizée est en osmose. «Nous sommes très fusionnelles. Quand elle est avec son père à Paris, elle m'appelle 50 fois par jour, juste pour me dire qu'elle m'aime ou savoir ce que je fais». Selon l'artiste, cette complicité s'explique par leur vingt ans d'écart: «Je suis tombée enceinte très jeune. Je me dis que finalement plus elle grandit, plus on devient amies et plus on partage de choses. Parce que je suis encore très jeune et que ma fille grandit, je peux manger en tête-à-tête avec elle et avoir de véritables discussions mère-fille. C'est très agréable», confie l’interprète du tube «Moi... Lolita».