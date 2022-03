Christine : «Je suis toujours aussi motivée»

Le semi-marathon de l'ING approche et je suis toujours aussi motivée et en grande forme. Dimanche dernier, le petit 6,5 km de Guénange par un temps assez clément, très belle course. Le dimanche suivant, j'ai fait le 10 km de Thionville par un beau soleil printanier, presqu'estival. Je suis très satisfaite de ma prestation. J'ai réussi à bien maîtriser ma respiration et je ne me suis pas trop arrêtée. Je me sens prête à affronter l'épreuve du semi-marathon.

Les séances de coaching sont toujours aussi intensives et le domaine thermal toujours aussi relaxant et apaisant. En plus avec l'arrivée des beaux jours, on va pouvoir augmenter les sorties. Objectif moins de 2h peut-être à revoir mais objectif principal, courir à une allure constante sans s'arrêter et finir en beauté et avec le sourire. Ça me semble un objectif raisonnable.