Porte-parole de la Maison-Blanche : «Je suis tout ce que Donald Trump déteste»

Avec Karine Jean-Pierre, une femme noire et lesbienne devient pour la première fois la voix de la Maison-Blanche.

Karine Jean-Pierre a grandi à New York, où son père a travaillé comme chauffeur de taxi et sa mère comme soignante à domicile.

«Un moment historique»

Karine Jean-Pierre «sera la première femme noire, la première personne ouvertement LGBTQ+ à occuper cette fonction, ce qui est formidable, parce que la représentativité c’est important et parce qu’elle va donner une voix à tant de personnes, et montrer à tant de personnes ce qui est possible quand on travaille dur et qu’on a de grands rêves», a dit Jen Psaki. Également émue, la future «Press Secretary» a elle déclaré: «C’est un moment historique et je m’en rends bien compte. Je comprends combien c’est important pour tant de gens».