Jean-Claude Juncker : «Je suis un brillant joueur de flipper, j'aime ça»

Jean-Luc Bertrand s'est rendu à Bruxelles pour discuter avec Jean-Claude Juncker, président de la Commission européenne, pour le 100e «Speed Dating» de «L'essentiel Radio».

Ensuite, «je voulais devenir journaliste. J'aime écrire, j'aime réfléchir avant d'écrire. J'ai fait des études de droit un peu contre mon gré, sans enthousiasme». Jean-Claude Juncker a également dévoilé un talent caché plutôt inattendu. «Je suis un brillant joueur de flipper. J'en ai un dans mon garage. D'ailleurs, il n'y a plus de pièces de rechange parce que je pratique des sports qui datent du XVIIIe siècle. J'aime ça, surtout à cause du bruit, j'aime faire du bruit».

Le président de l'exécutif européen est aussi revenu sur les situation cocasses pour lesquelles on parle parfois de lui. «Ça m'arrive tout le temps. Je ne m'en sors pas bien tout le temps, mais je suis dans des situations impossibles que je découvre lorsque la presse les rapporte», soupire Jean-Claude Juncker. Qui revient notamment sur l'épisode lors duquel il avait remis en place les cheveux de sa cheffe de protocole . «Il y a eu un coup de vent et sa coiffure m'a parue devoir être remise en ordre. Toute la presse m'accuse de toutes sortes de comportements agressifs à l'égard des femmes, mais je m'en fous. Je fais la même chose avec les types. Mon porte-parole a toujours les cheveux en désordre, parce que je les mets en désordre».

Dans un registre plus émouvant, Jean-Claude Juncker évoque son père, ouvrier de la sidérurgie décédé il y a deux ans. «Ça reste pour moi un exemple, un modèle à suivre. Il a été enrôlé de force» par les nazis pendant le Seconde Guerre mondiale. «Les idiots ont obligé les jeunes Luxembourgeois nés entre 20 et 27 à s'enrôler de force. Il n'a pas beaucoup parlé de ça. Plus tard, quand il est mort, j'ai découvert des papiers où il raconte ses premières journées de guerre. J'ai pleuré».