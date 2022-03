«Je suis une malade du contrôle»

Posh surveille son mari David Beckham jusque dans les gradins d’un match de basket, où elle s’ennuie à mourir...

Pour que son homme garde les yeux sur le ballon et ne lorgne pas du côté des pom-pom girls, Victoria Beckham l’a accompagné vendredi dernier sur le terrain: elle a assisté, une main de fer posée sur la cuisse de David, à un match de basket des L.A. Lakers au Staples Center de Los Angeles, avec leurs deux fils cadets, Romeo, 7 ans et Cruz, 4 ans.

Moulée dans un jean et un débardeur noir et perchée sur des talons aiguilles signés Louboutin, l’ex-Spice Girl de 35 ans, ravissante avec sa coupe de cheveux plus longue et ondulée, semblait pourtant s’ennuyer ferme.