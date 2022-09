«Summer Coding Day» au Luxembourg: «Je suis une maman qui lutte pour éviter que les enfants soient trop près des écrans»

Les vacances ne sont pas encore terminées au Grand-Duché, et certains enfants et adolescents profitent encore des jours précédents la rentrée scolaire officielle pour répéter leurs gammes au niveau du… codage informatique! Un «Summer Coding Day» était organisé ce jeudi à Esch-Belval pour l’occasion. «Notre objectif, c’est de donner envie aux jeunes de rentrer dans la création numérique», nous indique Marie-Paule Freiheisen, présidente de l’association Code Club Luxembourg.

«On attend une cinquantaine de personnes pour cette journée un peu spéciale où on a également invité les parents. Avec une envie grâce à notre équipe de 13 coaches: leur expliquer comment on peut faire passer l’informatique de façon ludique».

Une approche pédagogique et ludique

Repartis en plusieurs groupes où le français côtoient l’anglais et le luxembourgeois, petits et grands plongent très rapidement dans l’univers du codage. Du haut de leurs 10 ans, Charlotte et Elena sont hyper motivées. «On adore apprendre de nouvelles choses», nous expliquent-elles. «On ne sait pas vraiment ce que l’on va faire, entre de l’art et du codage, mais ça nous intéresse, car dans notre école au Kirchberg, c’est déjà possible de suivre des cours pour créer des applications».