«Je suis venue au Luxembourg pour gagner la finale»

La Russe Elena Dementieva, 27 ans et 5e joueuse mondiale, dispute cette semaine le tournoi WTA du Luxembourg à Kockelscheuer (tête de série n°1). Rencontre.

Elena Dementieva: Cette saison était la meilleure de toute ma carrière. La victoire aux JO a été le plus beau moment de ma vie de joueuse. Un grand moment pour mon pays, ma famille et moi-même.

Pour les Russes, les Jeux représentent le plus grand événement sportif et c’est une très grande fierté pour moi d’avoir remporté la médaille d’or à Pékin. J’ai été reçue par le président et je lui ai offert la raquette avec laquelle j’ai disputé la finale. Les autres raquettes du tournoi olympique, je les ai données à des œuvres caritatives.