«Un dîner presque parfait» : «Je suis venue pour manger des boîtes de conserve?»

Un candidat de l'émission «Un dîner presque parfait» («W9») a servi de la soupe au pistou en conserve à ses invités. Il a subi leur foudre.

«Il me ment en pleine figure, peste Saliah. C’est un grand malade. Là, il vient de signer son arrêt de mort. S’il nous a fait ça, ça veut dire que son apéritif, ce n’est pas lui qui l’a fait». Saliah s’en va à son tour dans la cuisine. Elle ouvre le frigo et découvre... des tapenades déjà préparées. Les invités sanctionnent logiquement Allan. Maïssane et Cécile, une autre candidate, infligent toutes les deux la note de «1» à leur hôte. Fred, le dernier convive, lui met un «2». Saliah lui met carrément un zéro.