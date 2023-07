France: «Je te péterais bien la rondelle»: une nouvelle plainte contre Depardieu

Léa a expliqué avoir été la cible quotidienne de l'acteur sur le plateau. «Au début, ce sont des remarques lourdes et vulgaires sur le physique. Il me disait: "Je te péterais bien la rondelle", ou encore "ah toi, t'es gaulée comme une Ukrainienne, des filles comme toi je m'en tape quand je veux". Puis il me faisait des propositions de plus en plus appuyées de rapports sexuels, même rémunérés. Et il y avait les mains baladeuses, sur les fesses, et à l'entrejambe».