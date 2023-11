«Je t’imagine là-haut avec le même costume blanc»

Après Matt LeBlanc et Courteney Cox la veille, les autres vedettes de «Friends», Jennifer Aniston, David Schwimmer et Lisa Kudrow ont à leur tour livré, mercredi, leur propre hommage personnel à Matthew Perry, costar de la série, décédé fin octobre, en Californie.

«Oh là là, c’est un coup dur», a écrit sur Instagram Jennifer Aniston, qui incarnait «Rachel» dans ce feuilleton culte, qui suivait le quotidien d’une bande de joyeux copains à New York. «Nous l’aimions profondément. Il faisait partie de notre ADN. Nous avons toujours été six. C’était une famille choisie qui a changé à jamais notre identité et notre parcours.» L’actrice a accompagné sa publication d’une photo où elle rit avec Matthew Perry, suivie d’un texto où l’interprète du désopilant «Chandler» lui disait: «Te faire rire a ensoleillé ma journée».

Ce message «dit tout», a-t-elle estimé. «Matty savait qu’il aimait faire rire les gens. (…) S’il n’entendait pas ce rire, il pensait qu’il allait mourir. Sa vie en dépendait littéralement. Et c’est ce qu’il a réussi à faire. Il nous a tous fait rire. Et éclater de rire». Âgé de 54 ans, Matthew Perry a été retrouvé inconscient, le 28 octobre, par son assistant dans un jacuzzi, à son domicile de Los Angeles.

David Schwimmer, qui incarnait «Ross», l’amoureux de «Rachel» dans la série, a pour sa part posté sur Instagram une photo d’un de ses «moments favoris» avec son ex-collègue: on y voit son personnage et «Chandler», en costumes vintage bleu et blanc, à la manière de la série «Deux Flics à Miami».

Ce cliché «me fait sourire et me chagrine en même temps», a expliqué l’acteur. «Merci pour ces dix années incroyables de rire et de créativité», a-t-il ajouté. «Je n’oublierai jamais ton sens comique impeccable. Tu pouvais prendre un dialogue banal et le plier à ta volonté, pour en faire quelque chose de si original, inattendu et marrant que cela étonne encore».

Mercredi matin, Lisa Kudrow, qui jouait «Phoebe», la déjantée de la bande, a pour sa part publié une photo d’elle et Matthew Perry, prise peu après le tournage du premier épisode de la série.

«Merci pour les dix meilleures années que quelqu’un puisse avoir. (…) Merci pour tout ce que j’ai appris sur la grâce et l’amour en te connaissant», a-t-elle écrit sur Instagram. «Merci d’être venu au travail lorsque tu n’allais pas bien et d’avoir été totalement brillant», a ajouté l’actrice, qui a préfacé les mémoires de l’acteur, dans lesquels il revenait sur ses problèmes d’addiction et confiait avoir suivi 65 cures de désintoxication.

L’ensemble du casting de Friends avait publié un communiqué commun où Cox, LeBlanc, Aniston, Schwimmer et Kudrow se disaient «totalement effondrés», deux jours après la mort de Matthew Perry. Mais jusqu’à cette semaine, aucun d’entre eux ne s’était exprimé à titre personnel. Les causes de la mort de Matthew Perry ne sont toujours pas connues. L’acteur luttait depuis des années contre son addiction aux médicaments et à l’alcool.

Selon le média spécialisé TMZ, aucune drogue n’a été trouvée sur les lieux de la mort de l’acteur et aucun indice ne laisse présager qu’il pourrait s’agir d’un acte criminel.

«L'essentiel» sur WhatsApp Abonne-toi à notre nouvelle chaîne WhatsApp en cliquant sur le lien ou en scannant le QR Code ci-dessous et active la petite 🔔. Tu recevras un récap' de l'actu du jour, entre info et divertissement. L'essentiel FR