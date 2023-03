Tennis : «Je vais aller faire pipi et être aussi lent que ce court»

Après la perte du deuxième set, il a demandé une pause vestiaire en prévenant, irrité: «Je vais aller faire pipi et être aussi lent que ce court. Ce n’est pas un court dur. Donc vous pouvez prendre 25 minutes». Face à la désapprobation de l’arbitre, il s’est repris: «Non, non, mais le court est lent donc je prends mon temps».

Face à Zverev

Un match qu’il aurait tout aussi bien pu perdre, mais dont l’issue a vocation à regonfler sa confiance, alors qu’il opère depuis janvier un retour, après avoir manqué le second semestre en 2022. En cause, une déchirure ligamentaire à la cheville droite, occasionnée en demi-finale de Roland-Garros, qui a nécessité une opération. Face au Finlandais, le quart-de-finaliste de l’épreuve en 2021 a été contraint de défendre plus qu’il n’en a l’habitude, mais il a fait parler son expérience dans la fin du troisième set.

Ruud éliminé

Plus tôt, Norrie s’était fait plus peur encore, avant de renverser 6-7 (5/7), 7-5, 6-2 le Japonais Taro Daniel (103e). Le Britannique de 27 ans était mené un set à zéro et 4-1 dans la deuxième manche, avant d’opérer un come-back, mû par la confiance qui l’anime depuis son titre remporté à Rio De Janeiro, où il a pris sa revanche sur Carlos Alcaraz, qui l’avait battu une semaine plus tôt en finale à Buenos Aires.