«Games of Thrones»: «Je vais développer des traumatismes»

Révélée au grand public dans le rôle de Sansa Stark dans «Game of Thrones», Sophie Turner avait tout juste 13 ans quand elle a commencé à jouer dans la célèbre série de HBO, en 2011. Un sacré challenge pour la jeune comédienne qui s’est retrouvée dans un feuilleton connu pour ses scènes de sexe et de violence extrême.

Interviewée par Jessica Chastain pour The Cut, Sophie Turner est revenue sur ses premiers pas d’actrice hors du commun. «Les sujets traités dans la série étaient tellement lourds que j’ai développé une forme de mécanisme qui me permettait de m’amuser comme jamais entre les prises. Pour le coup, je n’étais pas traumatisée, se souvient la Britannique de 26 ans. Durant les premières années, j’ai eu ma mère avec moi. Elle me chaperonnerait, me donnait des biscuits. Ça m’aidait beaucoup.»