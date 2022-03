Rihanna : «Je vais être une mère complètement tarée»

La chanteuse barbadienne s'est confiée à Elle sur sa future maternité et il semblerait que tout ne sera pas toujours serein.

À moins d'habiter sur une île déserte ou tout en haut d'une montagne reculée, toute la planète est au courant de la grossesse de Rihanna. Après avoir caché son bonheur pendant presque deux trimestres, la jeune femme expose désormais son joli ventre un peu partout et de façon plutôt ostentatoire (parfois de mauvais goût?).

Instagram

Alors quand sa marque Fenty Beauty est officiellement distribuée par les plus de 1 200 magasins Ulta Beauty, elle met les petits plats dans les grands: elle arrive donc affublée d'une jupe à paillettes et un haut Coperni argenté, «qui ressemble plus à un soutien-gorge qu'à un chemisier», note la journaliste du magazine Elle. «S'habiller, se maquiller, quand on est enceinte, tout est un défi», explique Rihanna, «cela pousse à être créatif». Sauf que contrairement à une femme enceinte lambda, elle peut compter «sur une équipe glam qui se bat pour moi de la tête aux pieds».

Une chose pour laquelle personne ne pourra rien faire pour elle, c'est profiter de dormir tant que son bébé est encore bien au chaud. «C'est le meilleur conseil qu'on m'a donné». Après, tout sera différent même si on se doute qu'une armée de nounous ne sera pas très loin.

Fan de l'émission «The Real Housewives», Rihanna se sent inspirée par Heather Dubrow «qui est tellement chic tout en étant maman. J'adore la façon dont elle permet à ses enfants d'être qui ils sont. C'est vraiment inspirant», explique-t-elle. Teresa Giudice est également un modèle. «Elle ne rigole pas avec ses enfants, elle écraserait tout pour eux et ça résonne en moi parce que je sens que je vais être ce type de mère. Complètement tarée. Tu parles de mes enfants, c'est fini». Le monde entier est prévenu. On est au-delà de la mère louve!

Heather Dubrow et Teresa Giudice.

Alors qu'on ignore la date de son accouchement - on sait seulement qu'elle est dans son troisième trimestre - la chanteuse a sorti les albums photos et dégainé deux photos craquantes d'elle et de son chéri, ASAP Rocky quand ils étaient petits. Adorables!