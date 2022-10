Camille Lellouche : «Je vais me pisser dessus»

À quelques jours d’accoucher, celle qui rêverait de fumer une cigarette et boire un verre de vin , a voulu enregistrer une vidéo pour remercier ses fans pour le bon accueil réservé à son clip de «Ne me jugez pas». La séquence a tourné court avec l’apparition surprise de son compagnon, dont on ne connaît pas l’identité, déguisé avec un masque de cheval sur la tête.

Camille Lellouche n’a pu cacher son étonnement et est partie dans un énorme éclat de rire. «C’est quoi cette merde? Tu sors d’où ce truc? J’ai plus de muscle dans la vessie, je vais me pisser dessus», lui a-t-elle lancé, pliée en quatre. L’homme de l’artiste de 36 ans a le sens du gag puisqu’après avoir fait un détour par le frigo, il est réapparu avec une carotte, qu’il s’est mis à manger en regardant la chaîne hippique Equidia, ce qui a achevé l’humoriste et chanteuse.