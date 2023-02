«Je vais te couper la bite»: condamnée pour avoir menacé un violeur sur Insta

Affaire en Allemagne : «Je vais te couper la bi**»: condamnée pour avoir menacé un violeur sur Insta

Au total, elle devra payer l'équivalent de plus de 1 000 euros pour les quelques lignes qu’elle a écrites dans les commentaires d’un post de la page Instagram d’un Allemand. Les faits remontent à fin 2020. Un viol collectif a choqué les esprits à Hambourg, en Allemagne. Rapidement, sur les réseaux sociaux, quelques-uns des noms des onze suspects ont circulé.

L’un d’entre eux a été pris pour cible par une foule d’internautes en colère. Une jeune femme en Suisse, âgée alors de 20 ans, a publié l’un des 30 000 commentaires injurieux qui ont fleuri sous les publications du suspect. «Je vais te couper ta sale bite, espèce de fils de p***», a-t-elle écrit. Avant de conclure: «asperge-toi d’essence et mets-toi le feu, salaud».

«Pour lui, je ne suis pas désolée»

Les suspects du viol sont tous poursuivis. Mais pas seulement. La justice allemande a ouvert 140 procédures à l’encontre de personnes qui ont publié des injures en ligne et qui ont pu être identifiées. Les autorités suisses, sur information de celles de Hambourg, se sont occupées du cas de la jeune femme, et viennent de lui transmettre sa condamnation.

«J’ai posté ce commentaire dans un moment où je ne me contrôlais pas. Ce n’était pas bien», dit aujourd’hui la jeune femme. Qui précise toutefois les regretter non pas parce qu’elle a injurié un violeur, mais parce qu’elle va devoir passer à la caisse. «Pour lui, je ne suis pas désolée», affirme-t-elle. À noter que, formellement, elle a été condamnée pour «tentative de menaces et tentative d’injure».