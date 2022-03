Gratuité au Luxembourg : «Je vais utiliser davantage les transports publics»

LUXEMBOURG – À la gare de Luxembourg, les usagers profitaient pleinement de la gratuité, ce lundi. Mais pour certains, la voiture reste un outil indispensable.

Une situation qui réjouit la plupart des intéressés. «C’est une mesure absolument géniale», affirme Hassan, qui prend les transports «tous les jours depuis Esch-sur-Alzette» et qui compte ainsi faire des économies. Il est fier que le Luxembourg «soit le premier pays au monde à prendre cette mesure». Même son de cloche du côté des adolescents Gilles, Stéphane et Mika, installés autour de leurs sandwichs et burgers. «J’habite à Walferdange, je prends les transports chaque jour, y compris le week-end, donc je suis content de ne plus avoir à payer. Je risque de les emprunter plus souvent».