Bella Hadid : «Je veux des seins. Je veux récupérer mon cul»

Alors qu’elle est à l’apogée de sa carrière, Bella Hadid admet que son corps a bien changé depuis son entrée dans l’industrie de la mode. Voire plus qu’elle ne le souhaitait.

Bella Hadid est l’un des tops les plus prisés par les créateurs. Celle qui défilera - c'est une première! - pour Victoria’s Secret le 30 novembre prochain, a travaillé dur pour rentrer dans le cercle très fermé des Anges. Mais se confiant au magazine People , la Californienne de 20 ans a admis qu’elle avait perdu plus de poids que prévu.

Alors que la plupart des mannequins cherchent à maigrir toujours plus, ce n’est pas le cas de Bella: «J’ai perdu et j’ai pris du poids. Ça fluctue tellement. Je ne voulais pas en perdre autant. Je veux des seins. Je veux récupérer mon cul. Mais ce n’est pas de ma faute. Mon poids fluctue comme chez tout le monde et je pense que juger quelqu’un par rapport à ça, c’est la pire chose qu’on puisse faire, parce que tout le monde est différent».