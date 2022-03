Jean-Luc Delarue : «Je veux guérir et revenir»

L'animateur et producteur de télévision Jean-Luc Delarue, qui a été suspendu d'antenne par France Télévisions, après avoir reconnu qu'il consommait des stupéfiants, se dit «soulagé et apaisé», souhaitant «guérir et revenir», dans un entretien au magazine Gala à paraître mercredi.