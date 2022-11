Guerre en Ukraine : «Je veux juste le voir et lui dire que je l’aime»

Le premier train depuis huit mois est arrivé à Kherson, samedi. Les habitants oscillent entre émotion, appréhension et joie.

Les autorités ukrainiennes ont annoncé vendredi la réouverture de la ligne de train entre la capitale Kiev et Kherson, une semaine jour pour jour après le retrait de l’armée russe de la ville. «J’ai promis que je reviendrais. C’est arrivé, alors j’ai tenu ma promesse», déclare Anastasia Shevlyuga, 30 ans, après être descendue du train et avoir retrouvé sa mère. Pour d’autres personnes, ce moment est plus difficile.