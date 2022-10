Dr Sex: «Je veux plus que des rapports sexuels froids!»

Jeannine aspire à des rapports sexuels plus chaleureux et intimes avec son petit ami. Unsplash /WeVibeToys

Question de Jeannine (33 ans) à Dr Sex Quand mon partenaire et moi faisons l’amour, je le sens présent au niveau physique, mais pas au niveau mental. Il est froid et distant pendant l’acte sexuel, ce qui ne me convient pas. J’ai besoin de plus d’intimité et de proximité. Je lui ai déjà expliqué à plusieurs reprises ce que je souhaitais, à savoir de l’amour qui s’exprime sur le plan physique et qui se traduit par une complicité palpable. Mais je crois qu’il ne m’a pas vraiment comprise. Nous sommes assez différents de caractère. Il est plus cérébral que viscéral, et je suis tout l’inverse. C’est peut-être aussi lié à ce que je ressens. Comment faire en sorte de créer plus d'intimité entre nous pendant les rapports sexuels?

Réponse de Dr Sex

Cher Jeannine,

Le désir sexuel se manifeste différemment selon les personnes. Certaines sont submergées par les pensées: chez elles, le désir passe davantage par la tête. D’autres éprouvent une «soif de contact physique»: chez elles, le désir passe plutôt par le corps.

Fort de mon expérience en tant que conseiller de couple, je dirais qu’une majorité d’hommes entre dans la première catégorie et qu’une majorité de femmes appartient à la seconde. Ce qui n'exclut pas le fait de présenter des aspects de l'autre catégorie. Néanmoins, le plus dominant semble être perçu de manière plus intense et influencer plus directement le comportement.

La façon de désirer et d’exprimer ce désir s’apprend au cours de la vie. Et parce que les gens se trouvent dans leur zone de confort, ils ne changent qu’à contrecœur leur comportement. S’ils le font, c’est uniquement parce qu’ils y trouvent un avantage. Cela est probablement aussi valable pour toi et ton partenaire.

Parce que vous avez des idées divergentes sur ce qu'est un «bon» rapport sexuel, il y a conflit. Et vous vous retrouvez là où la majorité des couples se retrouvent: dans une forme de pratique sexuelle marquée par des habitudes, où l'un des partenaires – souvent les deux – est partiellement ou totalement frustré.

Que faire?

Je pense que vous devriez commencer par l’avantage à tirer, qui implique un changement des deux côtés. En d’autres termes, c’est à vous de déterminer pour quelle raison et dans quelle mesure il serait bénéfique d'avoir des rapports sexuels différents de ceux que vous avez connus jusqu’à présent.

Il n’appartient donc pas uniquement à ton mari de faire des efforts. Le but est de vous libérer du schéma «soit lui, soit moi» et de trouver ensemble un terrain d’entente: une forme de sexualité qui inclut à la fois tes besoins et ceux de ton partenaire.

Je sais que ce n’est pas facile, mais vous avez le temps. De plus, ce processus de recherche vous permettra d’entretenir la flamme dans l'intimité. Bien à toi!