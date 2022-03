«Je veux qu'on me rende mon Amérique»

Le rocker américain Bruce Springsteen a enflammé 80 000 supporters d’Obama dimanche soir lors d'un meeting du candidat démocrate, à Cleveland dans l'Ohio, un État indécis.

L’auteur du célèbre «Born in the USA» est connu pour ses textes militants sur l'Amérique profonde et ouvrière. Après le concert, Obama, sa femme Michelle et ses deux filles, sont montés sur scène aux côtés du rocker. De nombreuses personnes étaient en larmes dans la foule, lorsque le chanteur a interprété «The Rising», la chanson qui ouvre tous les meetings du candidat démocrate.