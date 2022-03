Sofiane Pamart – «Je veux que le piano entre dans le quotidien des gens»

«L'essentiel»: Vous vous êtes fait connaître grâce à des collaborations avec des rappeurs. C'est peu conventionnel pour un pianiste…

C’est l’état d’esprit rap, plus que le style de musique, qui m’a fait émerger. L’ambition, la détermination, la hargne. Je me suis nourri de cet état d’esprit depuis tout petit et je l’ai transposé dans ce que je sais faire, le piano. Sans le rap, c’est vrai, je n'en serais pas là aujourd’hui.

En quoi cela a-t-il contribué à votre émancipation?

Dans le classique, il y a des siècles d’histoire à porter. C’est une musique pas facile à aborder, complexe, savante. Tout cela crée des comportements très scolaires et académiques. C’est quelque chose dont j’ai voulu m’écarter car ça ne ressemble pas à ma personnalité. J’ai puisé dans le rap cet élan de liberté, d’instinct, de naturel, que je ne trouvais pas dans le classique. Je trouve inspirant d’aller chercher des valeurs humaines dans chaque style de musique.

Aviez-vous la volonté d’imposer ce style dans la musique classique?

J’ai surtout voulu rendre au rap ce qu’il m’a donné pour me construire, en apportant à ce style des compétences que je suis allé chercher ailleurs. Ce que je veux apporter au classique, c'est une manière d’aborder ce style par l’émotion et non pas par l’intellectuel ou la théorie. Ma préoccupation c’est de savoir si ça va toucher, si ça va accompagner les gens dans leur quotidien. En faisant cela, on finit par s’écarter du côté savant qui rend la chose élitiste.

Avez-vous la vocation de rendre le piano moins élitiste?

Ce n’est pas ce que je recherche, mais c’est une conséquence. Cela m’honore et c’est ce qui me touche le plus quand je vois des personnes qui n'avaient jamais écouté de musique classique et qui viennent à un récital de piano solo pour la première fois. Où ceux qui se mettent à apprendre le piano ou qui inscrivent leurs enfants à des cours de piano. J’essaye de faire une musique haut de gamme et populaire. Je ne fais aucune concession dans la manière de construire mes oeuvres, mais par contre, dans l’attitude, je veux changer la manière d’approcher cette musique.

La tracklist de votre album «Letter» forme un message à votre public. Pourquoi?

Je me sens très proche de mon public. Depuis le début de la tournée, je vais à sa rencontre après les concerts pour échanger. Je comprends comment ma musique est entrée dans leur vie. Toutes ses histoires nourrissent ma création. Les anecdotes que les gens me racontent m’inspirent beaucoup.

Vous avez brisé les codes de la musique classique, de par votre parcours et votre côté branché, glamour. Comment êtes-vous perçu par les gens du milieu?

Je n'en ai pas énormément dans mon entourage. Mais ceux qui me connaissent sont proches de moi. C’est un peu biaisé. Le maître qui m’a appris le plus de choses dans le classique me regarde comme artiste mais également comme son ancien élève. J’attends d’avoir plus de retour de la part de personnes du milieu. je conçois qu’il puisse y avoir des personnes sceptiques mais je compte les convaincre et gagner leur cœur.

AFP

«Jouer un rôle dans la vie des gens»

Vous assumez également une image de pianiste rebelle et révolutionnaire…

Quand je m’autoproclame «piano king», quand je dis que je voudrais devenir le numéro un, quand je parle de «piano revolution», de rebellion par le piano, c’est tout ça. Je veux que le piano entre dans le quotidien de tout le monde, en s’écartant des codes qui lui donnent cette image d'art inaccessible. Je suis actif dans ce sens. Je propose une conquête du monde par le piano, que ceux qui veulent me suivre entrent dans cette aventure avec moi.

Quel message voulez-vous faire passer à travers votre musique?

Je veux servir la grande émotion. J’ai envie d'éveiller d’autres sens, d’autres curiosités. Quand j’essaye de partager une émotion, j’espère qu’elle va servir à celui qui l'écoute. Je veux faire une musique qui devienne la bande originale de la vie de ceux qui l’écoutent, de ceux qui le veulent. Je pense que c’est beau de construire sa vie en piochant des œuvres d’artistes que tu aimes et qui créent du sens pour toi. J’ai envie de composer un maximum d’œuvres qui puissent jouer un rôle dans la vie des gens.

Propos recueillis par Yannis Bouaraba