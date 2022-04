Maison invisible à Londres: «Je vis dans le coin depuis dix ans, je ne l’ai jamais remarquée»

Non loin de la maison la plus étroite, une bâtisse située dans le quartier de Richmond, banlieue huppée de Londres, n’avait jusqu’à présent attiré que peu de regards. «Je vis dans le coin depuis dix ans, je suis passé devant cette maison plus de fois que je ne peux en compter et, honnêtement, je ne l’ai jamais remarquée», a ainsi raconté un Londonien, sur le site MyLondon. Mentionnée récemment par des journalistes, son existence a depuis été largement relayée sur les réseaux sociaux, intriguant nombre d’internautes, qui multiplient les commentaires, entre ceux qui admirent l’audace et ceux qui trouvent la chose horrible.