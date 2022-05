Réfugiés ukrainiens: «Je voudrais mieux communiquer avec ma famille d'accueil»

1 / 10 Vincent Lescaut Vincent Lescaut Vincent Lescaut

Depuis un mois, une ancienne école du Rollingergrund accueille chaque jour plusieurs groupes de réfugiés ukrainiens venus prendre des cours de français et d’anglais, gratuitement. «On a lancé l’initiative via les réseaux sociaux et on a reçu plus de 800 demandes en quelques jours», explique Kateryna Zaitseva, coordinatrice du centre d’information des réfugiés ukrainiens qui a pris ses quartiers dans les locaux mis à disposition par la Ville de Luxembourg.

Cette Ukrainienne installée depuis près de huit ans au Luxembourg jongle entre la gestion du centre et son emploi à plein temps dans la finance. Chaque jour de la semaine, plusieurs sessions d’une heure et demie se succèdent. Les groupes ont été créés en fonction de l’âge des apprenants. Des enfants, des adolescents et des adultes assistent aux cours donnés par quatre enseignants ukrainiens, eux-mêmes réfugiés.