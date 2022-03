Affaire Zahia : «Je voudrais remercier ma femme»

Le footballeur français Ribéry a accordé son premier entretien depuis son passage devant la justice française. Il se veut confiant pour son avenir.

«Il y a des moments dans la vie qui sont oppressants et lourds. Ce que je vis actuellement en fait partie. Maintenant, je dois surmonter ce mauvais passage. Ce n'est pas anodin pour moi, mais je dois faire avec», a déclaré Franck Ribéry au quotidien allemand Bild. C’est la première fois que l’attaquant français s’exprime dans la presse depuis sa mise en examen, mardi, dans le cadre de l’enquête sur des relations tarifées avec la prostituée mineure Zahia D..

Le joueur du Bayern de Munich ne pense pas que cette affaire aura une influence néfaste sur son avenir professionnel. Il reste serein: «Je n’ai pas peur pour mon futur ou ma carrière, que ce soit en équipe nationale ou avec le Bayern. Même le lendemain de mon passage devant la justice à Paris je ne craignais rien parce que je n’ai rien à me reprocher.»

Mais ses fans ne garderont-ils pas l’image d’un homme qui a trompé sa femme et couché avec une mineure, même s’il ne connaissait pas son âge? «Je suis convaincu que je regagnerai la confiance des gens qui doutent peut-être de moi en ce moment», assure-t-il. «Je vais encore leur procurer du plaisir. Je veux leur montrer de super dribbles, juste dégager un sentiment positif et marquer des buts. Comme avant.»

Soutenu par sa famille et son club

L’attaquant reconnaît cependant qu’il est difficile en ce moment de se concentrer sur le football avec l’énorme pression médiatique qui l’entoure. «J’espère que les discussions au sujet de mes problèmes privés et de mes blessures seront bientôt terminées. Car le plus important pour moi c’est le football», explique le Français qui promet une «très très grosse saison» avec comme but de remporter la Champions League.