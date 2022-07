Concert au Luxembourg: «Je voulais créer un menu sonore»

Il est plus électro et plus sombre. C’est surtout le fait de devenir adulte et de grandir qui m’ont inspirée pour ce disque. Dès le début, je voulais une thématique, en l’occurrence autour de la nourriture, car j’aime beaucoup manger. Il y avait cette idée de créer un menu sonore, de travailler avec des métaphores.