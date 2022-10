Court métrage luxembourgeois: «Je voulais faire avant tout un film sur les femmes»

«Je n'aime pas faire des films politiques, je préfère faire des films émotionnels», confie le réalisateur irano-luxembourgeois Cyrus Neshvad. Mais quand les deux sont réunis, le résultat est bouleversant. Et fait l'unanimité. Au festival international de Tirana, son court métrage «La valise rouge» a ainsi décroché son pass à la fois pour les European Film Awards et les Oscars. Certes, il est dans une liste élargie qui sera affinée jusqu'au grand soir mais c'est bien un signe que son film a touché.

Tourné en 6 jours, en février-mars 2021, au Findel, le court métrage met en scène une jeune fille de 16 ans envoyé d'Iran pour épouser un homme beaucoup plus âgé qui l'attend dans le hall des arrivées, un bouquet de fleurs à la main. Les 16 minutes du film, intégralement tourné à l'aéroport, retranscrivent l'angoisse d'Ariane: va-t-elle réussir à franchir les quelques mètres qui la séparent de la porte de sortie pour monter dans ce bus synonyme d'un avenir différent?

Résonance particulière

Pour son 6e court métrage, il a puisé pour la première fois dans ses racines iraniennes. «Mes parents sont toujours connectés à ce qu'il se passe en Iran et aux infos, on entend régulièrement que des femmes disparaissent, ça m'a toujours horrifié». Alors qu'il l'a imaginé depuis des mois, bien avant les événements actuels, son film a bien sûr une résonance particulière aujourd'hui, alors que les jeunes femmes défient le pouvoir pour réclamer plus de libertés depuis la mort de Mahsa Amini.