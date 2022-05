«The Voice France» : «Je voulais gagner pour Florent Pagny, pas pour moi»

La petite protégée du chanteur français Nour, 16 ans, a remporté la 11e édition de «The Voice» sur TF1.

C'est la plus jeune gagnante de l'histoire de l'émission: Nour, 16 ans, a offert à Florent Pagny sa troisième victoire d'affilée, samedi soir, sur le plateau de The Voice. «Je voulais surtout gagner le trophée pour Florent Pagny, même pas pour moi. Dès que j’ai su que j’étais gagnante, j’étais très heureuse pour lui», a confié la jeune femme à TF1.

«Il m’a dit qu’il était très content de finir en beauté parce que c’est sa dernière année. Il est très fier de nous, du travail qu’on a accompli et de tous les progrès qu’on a pu faire». Elle a été impressionnée par le caractère de son coach, atteint d'un cancer du poumon: «C’est un homme tellement courageux. Parfois, on se plaint pour des petits trucs alors que lui, avec ce qu’il vit, c’est fou comme il reste ancré dans le sol. Il rit toujours autant qu’avant. J’étais choquée».

La lycéenne est également revenue sur la soirée qui l'a sacrée. Sujette à des problèmes de voix, elle a dû prendre de la cortisone et a eu très peur de ne pas pouvoir chanter. Elle a terminé en larmes après avoir interprété «Shallow»: «Je me suis dit que c’était peut-être le dernier moment que je passais sur cette scène. Je trouvais ça triste de finir comme ça parce que je n’étais pas contente de ce que j’avais fait». Elle s'est ensuite rattrapée en duo avec Slimane et en solo avec «Vole».

Celle qui était au casting de The Voice Kids il y a 3 ans veut se donner un peu de temps pour planifier la suite. Pas très heureuse au lycée, il semblerait qu'elle n'ait pas très envie d'y retourner: «Je suis perdue, je ne sais pas quoi faire (...) Je vais prendre du temps pour reposer ma voix et me remettre en marche. On verra dans les mois qui viennent (...) Mon rêve, ce serait de bosser à fond mes chansons, que le public soit réceptif et aime ce que je fais. Ce serait vraiment le principal».